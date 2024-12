Tuntud fotograafile jäi silma, et eestlased peavad aknapesuvedeliku eest välja käima rohkem kui põhjanaabrid. Selveri kommunikatsioonijuht Mariann Järvela märkis, et toodete hinnad kujunevad sisseostuhindade põhjal ning hinnaerinevusi võivad põhjustada mitmed tegurid. «Näiteks päritoluriik, kogus, tootja, toote omadused ning see, kas tegemist on tavahinna, kampaaniahinna või omamärgitootega,» ütleb Järvela.