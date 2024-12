ELU25 VAATA LÕBUSAT VIDEOT! Riigikogu tarifitseerimiskomisjon lubas muusik Tõnu Raadiku laupäeval lavale

Bändide tarifitseerimised on tuttavad kõigile, kes nõuka ajal muusikaga tegelesid, kirjutab Juku-Kalle Raid. See süsteem taastati täna Riigikogus, sest halba muusikat on lavalaudadel liiga palju. Tõnu Raadik läbis tarifitseerimise edukal ja võib laupäeval, 21. detsembril Alexela kontserdimajas lavale astuda.