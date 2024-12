«Olen alati unistanud, et minu peres oleks kaks tütart. Nüüd on see unistus täitunud. Teen iga päev kõik selleks, et olla oma lastele hea isa,» kirjutab Tanel Padar värskes sotsiaalmeediasse tehtud postituses, kus ütleb, et ehkki ta on saanud haiget, ei taha ta keerulisel aastal juhtunut avalikult lahata.