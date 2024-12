VIDEO Marimellide jaoks tulevad tänavused jõulud väga erilised: see on erakordne juhus

«Sel aastal on erakordne juhus,» tõdeb blogija Mari-Leen Albers ja lisab, et tema abikaasa Meelis on viimased 12 aastat käinud jõuluvana mängimas. «Sel aastal on ta jõuluõhtul kodus, mis on meie jaoks natuke kummaline,» naerab Albers.​