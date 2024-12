Eesti Laulu finalisti tabas karm tagasilöök: hoiatuseta kustutati Spotifyst tema laulud ära

Eesti artist Joelle ehk Johanna Elise Kabel sattus detsembri alguses täbarasse olukorda, kus tema sotsiaalmeedia kontod ilma ette hoiatamata kinni pandi ja selgus, et ta ei tohi enam oma esinejanimega tegutseda.

«Meta platvormi klienditeenindusega suheldes tuli välja, et Joelle'i-nimeline artist on maailmas juba olemas. Ta on teinud oma nime ametlikuks kaubamärgiks ning selle üle maailma ära patenteerinud. Ehk seda ei ole lubatud kellelgi teisel kasutada,» teatas Johanna Elise esindaja.