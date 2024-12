GALERII Trad.Attack! pani oma juubeliaastale Kultuurikatlas korraliku punkti

Lisaks Trad.Attack!ile oli laval ka Kanada indie-folkbänd The East Pointers, kellega koos loodi albumile «​Bring It On» ühine lugu «Liugu-laugu».

Ereda komeedina üheksa aastat tagasi Eesti muusikataevasse lennanud Trad.Attack! võttis sihiks esineda igas maailma riigis, et jagada ehedat ja otse südamest tulevat muusikat inimestega üle ilma. Juba on üles astutud 39 riigis ja peaaegu igal mandril, kontserte on antud ka Woodford Folk Festivalil Austraalias, Womadil Ühendkuningriikides ja Tšiilis, Rainforest World Music Festivalil Malaisias, Vancouver Folk Festivalil Kanadas ning Womexi ja Folk Alliance International showcase-festivalidel.

Värskeim täispikk album «Bring It On»​ ilmus 2023. aasta märtsis ja on kantud muutustest nii bändiliikmetes endis kui ka maailmas nende ümber. Uue loominguga asuti seni tundmatule teekonnale, et avardada oma maailma ja otsida teistsuguseid kõlasid. Lisaks uutele instrumentidele on bändiliikmete teed ristunud mitme muusikuga nii kodu- kui ka välismaal. Näiteks kõlavad albumil Gruusia vokaalkoor Iberi, Kanada folk-pop bänd The East Pointers, ansambli Yemen Blues looja, Iisraeli päritolu muusik Ravid Kahalani, seto leelokoor jt.