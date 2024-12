TÄNAVAKÜSITLUS Kas rahakotis ulub tuul? Eesti inimesed avaldavad, kui palju on pirakas hinnatõus jõuluplaane mõjutanud

Püüdsime teisipäeval, 17. detsembril Eesti ühe suurima kaubanduskeskuse juures kinni mõned inimesed, et uurida neilt, kui suured laristajad nad jõuludel on. Samuti küsisime, kui suured annetajad eestlased on, arvestades seda, kui populaarne on hetkel annetuste küsimine.



Enamik eestlasi veedavad jõulud ikkagi rahulikult kodus pere seltsis, kuid eelarved on inimestel siiski erinevad.



«Oleme ikka kodus! Kingi hind sõltub kingist,» sõnab üks mees.



«Mina veedan jõulud kodus perega. Mu isal on vähk. Kingitused teeme see aasta nii, et iga täiskasvanu saab ühe kingi ja lastele võivad kõik teha nii palju kui tahetakse. Ise kingin 50 euro ulatuses Ülemiste kinkekaardi, sest söögid ja joogid tuleb ju ka osta,» räägib järgmine, lisades, et kingid tõmmati loosiga.



Eesti majanduslik seis on küll inimeste rahakotti veidi mõjutanud, ent siga ja kapsas on ikka laua pea: «Teeme peres kõigile ühe jõulupaki ning eelarve on 50 eurot. Raske majanduslik seis on küll veidi mõjutanud rahakotti, kuid siga ja kapsas on ikka laua peal.»



Näitleja Märt Koik veedab jõulud nii enda kui abikaasa pere seltsis: «Tuleme kõik kokku. Kuid peame ikka eelarvet ja see ei tulene sellest, kuidas riigil läheb, vaid hoiame seda ise nagu igal aastal madalal.»



Kuid leidub ka neid, kellel puudub igasugune eelarve: «See on aeg, kus kokku ei hoia ning laual on kõik hea ja parem.»



ANNETUSED