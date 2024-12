FOTOD JA VIDEO KOHTUST Prokuratuur tahab Kristi Loigo rahaasjad üksipulgi läbi arutada, kaitsjad tõmbasid aga pidurit

Korraldaval eelistungil tuli esmalt jutuks süüdistusakti prokuratuurile tagastamine. Nii Loigo esindaja, vandeadvokaat Steven-Hristo Evestus kui ka OÜ Õuetuba esindaja, vandeadvokaat Madis Piirla nõustusid, et süüdistuse tekstist ei nähtu üheselt, mida Kristi Loigole ja OÜ-le Õuetuba ette heidetakse.

Nad lisasid, et Loigo ettevõttele on raamatupidamisteenust osutanud kutselised raamatupidajad ning süüdistuse tekstist ei avaldu Evestuse ega Piirla hinnangul asjaolusid, et Kristi Loigo oleks raamatupidajaid eksitanud ja nendega manipuleerinud.