PÄEVAHOROSKOOP 18. detsember: Jäär võib tulevikku planeerides hoogu sattuda, Lõvi tahaks juhtme seinast välja tõmmata

JÄÄR

Jutuajamised kujunevad elavaks ja edasiviivaks, tulevikku planeerides võid hoogu sattuda. Ideed on ägedad, kuid ei pruugi olla viljakad.



SÕNN

Võid tunda rahutust – ühest küljest valdab sind suur soov tegutseda, ent maailm tundub sellele vastu olevat, ilmnevad takistavad asjaolud.



KAKSIKUD

Võid tunda, et armastus annab sulle tiivad! Ilmselt aga ei suuda sa oma ihade objekti selge pilguga näha, mõtled ta enda jaoks ideaalseks.



VÄHK

Sul võib tekkida uljaid ideid. Tahaksid kohe tegevusse tormata, ent keegi kaaslastest takistab sind, olles ehk veidi ebaõiglaselt kriitiline.



LÕVI

Korraga on niisugune meeleolu, et tahad juhtme seinast välja tõmmata, rahulikult peesitada ja nautida kõike mõnusat, mida elul on pakkuda.



NEITSI

Sul võib tekkida tunne, et tahaks halli argipäeva eest põgeneda. Tundub, et hea on kuskil eemal, seal, kus meid parajasti ei ole.



KAALUD

Oled enda suhtes helde – tunned, et tööd tehtud ja vaeva nähtud on küll ja veel, nüüd on aeg endale midagi head lubada.



SKORPION

Sobiv päev tunnete loomingu kaudu väljendamiseks. Kirjutamine mõjub hästi – kui segased mõtted paberile paned, siis need selginevad.



AMBUR

Päikese ja Neptuuni kvadraat võib panna sind endas kahtlema. Tegutsemistahe on küll suur, samas takistavad sind umbmäärased hirmud.



KALJUKITS

Suhtu kriitiliselt infosse, mis sinuni jõuab! Liikvel on igasuguseid kuulujutte, võimalik on seegi, et keegi sind mõjutada üritab.



VEEVALAJA

Rahaasjades tuleb olla järjekindel ja täpne. Ära lase mõnel osaval müügimehel endale kalleid ja ebavajalikke asju kaela määrida!



KALAD

Neptuuni pingeseis tekitab segadust sinu mõtetes ja meeltes. Proovi täna elu rahulikult võtta, ära emotsioonide ajel tegevusse torma.