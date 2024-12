Esmaspäevase «Kuuuurija» saate valguses: notari soovitused kinnisvara müüjale ja ostjale

Möödunud sügisel Rakvere külje all maja müünud Liilia rääkis esmaspäeval «Kuuuurija» saates, kuidas maja uus omanik ei ole teda veel nüüdki varjatud puuduste leidmisega rahule jätnud.

«Üldiselt võib müüja eeldada, et ostja soovib ausat pilti müüdava kinnisasja seisukorrast ning ei taha, et ilmneks vajadus teha ootamatuid lisakulutusi, millega ta ostu ajal ei arvestanud. Ostja omakorda võib eeldada, et müüja ei soovi pärast tehingut hakata tasuma ootamatuid nõudeid või pidama vaidlusi nende üle,» sõnab notarite koja tegevdirektor Kaidi Lippus.