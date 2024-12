«Mulle meeldiks, kui oleks mingi kohtuasi Jürgen Ligi ja Zevakini vahel!» ETV eetris püüti lahata aasta tulisemaid kohtuteemasid

Kuna eestlastel on uus komme üksteist kohtusse kaevata, pandi ETV hooaja viimases «Impulsi» saates üles taktikalaud ning külalistel Mart Juurel, Kait Kallil, Andrus Vaarikul ja Anu Saagimil oli ülesanne ühendada omavahel inimesed, kes on üksteist kohtusse kaevanud või ähvardanud kohtusse kaevata. Külalised näitasid, et on kohtukaasustega suurepäraselt kursis ning fantaseerisid isegi Jürgen Ligi ja Andrei Zevakini hüpoteetilise kohtuasja üle.