VIDEO Venemaa plaanib naasmist nõukogudeaegse süsteemi juurde

Kaliningrad on esimene, kus toidutalongid kasutusele võeti ja selle kuberner Aleksei Besprozvannõi teatas, et süsteem käivitatakse järgmisel aastal. Eesmärk on toetada sotsiaalselt haavatavaid kodanikke, näiteks pensionäre, vahendab Kremlist sõltumatu Venemaa meediaväljaanne The Moscow Times.