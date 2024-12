«Neid häid laevu testitakse tormisel merel ja see on olnud minu jaoks õppimise aasta. 2025. aastal hakkan rakendama kõike seda, mida olen õppinud, ja usun, et tuleb vinge aasta,» ütles Teller. Jõuluplaane polnud Teller veel teinud. «Mul on selline patune mõte, et läheks reisile, aga mul on nii ilus kuusepuu kodus, et ma ei tea, kas ma raatsin ta üksinda jätta.» Siiski on plaanis ka kas enne või pärast jõule suur õhtusöök perega.