SIIVUTUD FOTOD «Meie säde on ainult laval!» Desiree Mumm lükkab ümber vürtsika kuulujutu, mis on seotud tema kolleegi Henrik Normanniga

Teisipäeval, 17. detsembril avaldasid näitlejad sotsiaalmeedias, et lähevad järgmise aasta kevadel ühisele etendustuurile «Minu noor naine».



Etenduse tutvustuses on kirjas, et lugu keerleb ümber armastuse: «Päevi üksikuna õhtusse saatva kirjandusõpetaja Arturi kõledasse korterisse ilmub ootamatult endine õpilane Kätlin ja korraga on maailm täis ammu unustatud värve, imelist ootust ja nooruslikke rütme, mis lausa meelitavad hinge teineteisele avama. Ent milleni võib viia saatusele alla vanduva aastates mehe ja endas ärkavat naiselikkust avastava kaunitari kohtumine? Kas jätkub tärganud tunnetes lennukust, kandmaks armunuid lootusrikkasse tulevikku?»