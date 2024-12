«Vihjates, et ma olen vaene!» Andrei Zevakin nõuab kohtus Brigitte Susanne Hundilt tagatist

«Andrei Zevakin ja Paul Keres (Zevakini advokaat – toim) taotlevad kohtult menetluse tarbeks tagatist, vihjates, et ma olen vaene,» rääkis Hunt toimetusele, kuid vaid naeris selle üle. «Mul käisid päkapikud jah,» ütles ta ja lisas, et sisulise poole osas jagab kommentaare tema advokaat Kristjan Kers .

Kers selgitas, et menetluskulude katteks tagatise andmise eesmärk on kindlustada, et osapoolel ei tekiks pärast kohtuotsust raskusi menetluskulude sissenõudmisega ning tema nõue menetluskulude hüvitamiseks oleks tagatud.