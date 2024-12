Kelmuse eest vangis istuv Egon Raasild kaebas Grossi poe kohtusse

Tartu vanglas kelmuste eest karistust kandev Egon Raasild on otsustanud anda kohtusse hagi AS OG Elektra vastu töövaidluses. Nimelt töötas Raasild möödunud aasta kevadel Tartus Soola tänaval asuvas Grossi poes, kuid nüüd on endise tööandjaga suusad risti läinud.

«Ma möönan, et väga kena teist, et annate ka inimestele mitmenda võimaluse. Aga siis te peate arvestama sellega, et see võib tuua lisaprobleeme,» ütles kohtunik istungi lõpus Grossi poeketi esindajale, lisades, et praeguste tõendite pinnalt tundub, et ühtegi Raasilla nõuet rahuldada ei saa.