«Olen olnud Bolti püsiklient aastaid ja selline käitumine on lubamatu. Vanasti oli ikka nii, et klient on kuningas, nüüd on taksojuhid justkui maailma kõige privilegeeritumad inimesed,» kurdab naine toimetusele.



Nimelt oli Larissa esmaspäeval, 16. detsembril teel Lasnamäele tähtsale kohtumisele, kui teda tabas nii-öelda õnnelik õnnetus.