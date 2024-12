ENNE JA NÜÜD USA tõsielustaari nägu on müstilise haiguse tõttu kui tiksuv pomm

Tõsielusaatest «Real Housewives of Beverly Hills» tuntud Brandi Glanville pistab praegu rinda müstilise haigusega, vahendab Entertainment Online. «Ausalt ka, ma olen käinud nii mitme arsti juures ja lasknud nii palju teste teha. Mulle on tehtud 10 000 dollari eest teste,» rääkis Glanville ja lisas, et talle on tehtud kõikvõimalikke teste: «Nad ütlesid, et see võib olla mingi uus parasiit.»