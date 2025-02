ELU25 Juku-Kalle Raid: kas oleme maksumaksjatena segi? Miks raha EKA kaudu Palestiina toetajatele läheb?

Vasakäärmus karjub kõvemini

See on kõige ehedam näide, kuidas terroristlik vasakpropaganda inimeste ajusid nagu peldikus loputab. Instagrammi tekkis Palestiina tegevust toetav leht kohe pärast 7. oktoobri terroriakti, selle nimi on pidulik "Community in EKA for Palestine". (Kogukond EKAs Palestiina toetuseks).

Juba paari nädala möödudes potsatas südantvalutavate propagandajutlustajate surveleht ka ülikooli juhtkonnale postkastidesse – rektoraati, nõukogusse, senatisse. Allakirjutanuid oli kogu EKA-st muidugi vähemus, enamus kunstikooli üliõpilastest säilitavad nii või naa analüütilise ning terve mõistuse, aga nagu ikka, lõugavad vasakäärmused kõvemini – nii et kogu ülikoolil on plekk küljes ja tõesti sigineb küsimus, et kas just Eesti Vabariik peab toetama ülikooli, kus rahumeeli Palestiina terrorit (vabastamise sildi all) õigustatakse.

Täpselt sama hästi võima väita, et enamus venelasi ei toeta Putini verist sõda Ukraina vastu või ei toeta üldse Putinit.​

Sealjuures siiraste ohete saatel, et tavaline palestiinlane ei tea terrorismist midagi, ei ole sellega seotud, tahab rahu ja päikest, aga Iisrael ei lase rahulikult hingata. See on lapsejutt.

Hamasi ja Venemaa propaganda sama käekiri

Sealjuures kasutavad Venemaa ja Hamas täiesti samakäekirjalist propagandat: lavastatud videod, õhust võetud "faktid", meeletu kollaaž või puder kõikvõimalikest kokku keeratud avaldustest, lausetest, ajaloosündmustest jne. Sama kraam, et Venemaa läks Ukrainat vaid "rahustama", kuna nood seal on kõik "fašistid".

Palestiina ja Hamas on Venemaa liitlased. Aga kas me lubaksime ülikoolides korraldada "rahumeelseid istumisi" Putini toetuseks?​

Muuseas, ka Riigikogus käis vahva aktivistidegrupp, kes soovivad, et Eesti avaldaks Palestiinale parlamentaalset toetust. Seda muidugi ei juhtu, ent pange tähele – külaskäik muutub peagi kangelaslikkuse aktiks, kus "õigluse eest välja astuti".

Kogu sellel jamal ei ole akadeemilise vabadusega midagi pistmist. Palestiina ja Hamas on Venemaa liitlased. Aga kas me lubaksime "akadeemilisuse" sildi all ülikoolides korraldada "rahumeelseid istumisi" Putini toetuseks?

No ei.

Nii et – ka see värk tuleb lõpetada.​