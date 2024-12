FOTOD Hiiumaa kooliõpilaste kunstinäitus kutsub külastajaid tutvuma töödega, mida iseloomustab eriline salapära

Näituse korraldaja, Käina kooli kunstiõpetuse õpetaja Raul Voskressenski räägib, et koolinoorte tööd peegeldavad saare müstilist loodust ja mitmekesist pärandit. Koolitunnis valminud, vabal ajal loodud või loomingutunnist inspireeritud kunstiteosed on tõeline austusavaldus noorte andekusele ja loovusele. «Nende tööde ühine nimetaja on ikkagi rõõm loomisest,» ütleb Voskressenski. Esindatud on 1.–11. klassi õpilaste tööd.

Hiiumaa koolinoorte loomingut iseloomustab eriline salapära, mida peegeldavad mütoloogilised kujutised ja looduse maagiline atmosfäär. Näitus pakub vaatajatele võimalust avastada, mis peitub kunsti ridade vahel ja panna proovile omaenda tõlgendused.

Hiiumaa koolide õpilaste ühisnäitus Käinas Tuuletornis. Foto: Erakogu

«Idee sellist näitust korraldada tekkis oma kodukoolis Käina koolis õpilaste töid üles pannes. Mõtlesin, et igas koolis tekib ju õppetöö käigus selliseid pilte ja miks mitte koondada need kokku üheks näituseks. Näituse avamisel kohal olnud valla haridusjuhid ei suutnud ka meenutada, millal varem taolist näitust on korraldatud,» ütleb kunstiõpetaja. Näitusel on esindatud Kärdla, Käina, Emmaste, Palade, Lauka kooli ja Hiiumaa gümnaasiumi õpilaste tööd.

Näitus Hiiumaal Tuuletornis. Paremal korraldaja Raul Voskressenski. Foto: Erakogu

«Kunst on kood, mida sõnadega lahti seletada on võimatu. Hiiumaa õpilaste tööde salakoodid jäävad vaatajatele lahendamiseks tervelt kolmeks kuuks. Aga sellel ajal näitus pidevalt muutub. Kuna kõik tööd ära ei mahtunud, siis on plaanis selle kahe kuu jooksul ka töid vahetada. Nii et selline pidev protsess,» räägib ta.

11. klassi õpilase töö. Leia pildilt hirv. Foto: Erakogu

Voskressenski ütleb, et õppimise juures on oluline julgeda eksida selleks, et areneda ja mitte teha vigu. «Ometi valmivadki nende eksimuste ja komistamiste jadas, õppimise ja harjutamise käigus ilusad asjad. Need on ehedad ja siirad noorte inimeste tööd, kes on veel professionaalsuse poolt rikkumata,» sõnab ta.

Näituse külastamine on tasuta ja see jääb avatuks kuni 4. veebruarini 2025.

Klaasist palett, kivid valgustusega. Autor Raul Voskressenski Foto: Erakogu