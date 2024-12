18. detsembril jõuab Chiron (19°03’ Jääras) täpselt vastamisi Must Kuu Lilithi ehk Kuu apogeega (19°03’ Kaaludes) ehk seisame silmitsi hingehaavadega, mida oleme tõrjunud endas kõige kaugemale ja sügavamale, selleks et saaks käivituda tervenemine.

Umbes iga üheksa-kümne aasta tagant jõuab Must Kuu Lilith vastamisi Chironiga – viimati oli see täpne 9. juunil 2015 ning sellele eelnevalt 26. mail 2005. See viitab perioodile, mil tuleb seista silmitsi valuhäbiga või häbivaluga, mis vajab tervendamist. Seekord võib see puudutada eriti suhtes olemise versus iseseisvuse (Kaalud-Jäär telje) teemasid.