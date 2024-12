Kristi Loigo nõuab prokurörilt valurahaks 20 000 eurot: sellisel positsioonil olev inimene peab vastutama

«Kui on aluse puudumine ja õigeksmõistmine, siis see tähendab seda, et seda ei oleks mitte kunagi tohtinud olla, isegi ühtegi sekundit mitte,» lisas Loigo 9. oktoobril ETV eetris olnud «Pealtnägija» saatelõigule viidates, milles prokurör Loigo ja «Kodutunde» annetusrahade osas sõna võttis.