GALERII Stig Rästa andis Tallinna Jaani kirikus koos tütardega armsa kontserdi

Oktoobri lõpus teatas muusik Stig Rästa, et sel aastal on tema jõulutuuri lavapartneriteks tütred Lumi ja Sadu. «Ma näen kõrvalt, kuidas Lumi ja Sadu ise on muusika avastanud ja kibelevad esinema,» kirjeldas Rästa, lisades, et nende pere ootab sel aastal kontserttuuri suure põnevusega.