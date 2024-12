NAGU SOOJAD SAIAD Räppar 50 Centi sooduspiletid müüdi välja kõigest kahe minutiga!

Reedel, 8. augustil annab Tallinna lauluväljakul suurkontserdi maailma üks suurimaid hip-hop staare 50 Cent, kelle loomingusse kuuluvad superhitid «In Da Club», «Candy Shop», «21 Questions» ja paljud teised, kirjutas 13. detsembril Postimees . Kuid 50 Centi anded ei piirdu muusikaga. Ta on lisaks ka edukas produtsent ja näitleja. 50 Cent, kodanikunimega Curtis Jackson, on oma karjääri jooksul müünud üle 30 miljoni albumi ning pälvinud mitmeid auhindu, sealhulgas Grammy, Primetime Emmy, Billboard Music Awardsi ja World Music Awardsi. Tema looming pole ainult kommertslikult edukas, vaid on jätnud sügava jälje hip-hopi kultuuri ja muusikamaailma.​

16. detsembri hommikul kell 10 tulid müüki kontserdipiletid ning kiire piletite müük on üllatanud isegi korraldaja Gunnar Vieset: «See vastab tõele, et sooduspiletid on otsas! Need müüdi kahe minutiga läbi. Sellise hinnaga pileteid enam ei ole ja nüüd saab osta tavapiletit 79 euroga.»



Samuti kinnitab mees, et pileteid on kokku müügil 22 000. Palju on pileteid aga praegu välja müüdud, ta ei oska öelda.