UUS HITT? Marimellide uus muusikapala ajas fännid vihale: t*ra see pole lastelaul, vaid jõululaul

Nädalavahetusel tuli blogipaar Marimellid välja uue jõululauluga ja on TikToki rahva kihama ajanud. Olenemata sellest, et TikToki kõnekeel on just sarnane nende jõululaulus kõlavaga, on sealsed ontlikud pereemad šokis, et laul on nii ropp.



«Jõuluvana ukse taga, kingikott on raske, aga õnneks koer ju magab. Koputab ta kord, siis veel ja veel ja veel ja veel, kuniks pereisa hüüab: «Türa, kes see veel on?»,» kõlavad esimese salmi sõnad.



«Ooo jõuluvana, päästa meid, sest lapsed karjuvad ja kõik on täis! Jõuluvana, päästa meid, siin kodus käib üks paras kisa. Ooo jõuluvana, päästa meid, me tahaks juurde viina veel,» jätkub teises salmis.