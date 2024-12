PÜRGIB HOLLYWOODI Meelis Lao raamatust valmib film: ma ei tea, kes nii kiilakat ja suure ninaga meest mängima hakkab

58-aastase Meelis Lao elulooraamatu «Vabadusvõitleja, spioon või mafiooso?» ainetel valmib Hollywoodi film. Kirju taustaga mees käis saates «Telehommik» rääkimas nii raamatu edust kui ka filmi tagamaadest. «Ma ei oodanud üldse, et raamatut saadab nii suur edu ja et see eestlastele peale läheb,» on ta üllatunud.