VIDEOD Ebasündsate väljaütlemistega tuntuks saanud Karl Reispass musitas TikToki otse-eetris Arnold Oksmaad

13. detsembril postitati TikToki platvormile video, kus on näha, kuidas Karl Reispass Arnold Oksmaaga nii-öelda õrnuseid jagab. Täpsemalt tegi Reispass tuntud meelelahutajale Arnold Oksmaale põse peale musi. Kuvatõmmiselt on näha, et Reispass on palunud fännidel reageerida tema otseülekandele ning kui 200 meeldimist on täis, siis ta teeb Oksmaale musi. Videot vaatas toona 534 inimest.