VAHVA VIDEO Vasalemmas hiilis töömeestele ligi uudishimulik reinuvader

Andre sõnas Elu24-le, et ta nägi, kuidas hoovis jooksis ringi rebane ning ta otsustas ise talle läheneda. Ka mehele imestuseks oli tegu ühe väga uudishimuliku ja julge rebasega.

«Ta on nii armsa näoga,» sõnab üks teine mees. «Sa oled nii ilus!» räägib Andre aga rebase endaga. Meestele tundus, et pika koheva sabaga loomake on toiduotsingutel. «Ma oleks tahtnud talle süüa anda,» lisas Andre.