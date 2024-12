VIDEO Nöep avaldab, milline on olnud tema kõige meeldejäävam jõulukink

«Kõige eredam mälestus on see, et olin vana-aastaõhtul haige ja teised panid pidu... Olin oma toas voodis palavikuga. Lastele jäävad sellised traumaatilised hetked alati kõige paremini meelde,» meenutab muusik Andres Kõpper ehk Nöep üht eriskummalist hetke oma lapsepõlvest.