79-aastane Tõnis Raudla kinkis oma tütrele maja tingimusel, et võib seal elu lõpuni elada. Vaatamata notariaalsele lepingule müüs tütar hoone uutele omanikele, kes lülitasid välja elektri ja vee, muutes seal elamise võimatuks. Kohus arutas, kas antud juhul on võimalik kinkeleping tagasi pöörata, kuid jõudis otsusele, mis paraku on Tõnise kahjuks. «Kohtuotsus valmistab nördimust, kuid otsuse peale on võimalik esitada kassatsioonkaebus Riigikohtule,» ütleb Raudla advokaat Gerli Helene Gritsenko.