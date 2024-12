Marina Kaljurand leinab ema: saime ära rääkida viimased jutud...

Poliitik Marina Kaljurand jagab Facebookis, et tema ema lahkus elavate kirjast novembri viimasel päeval. Poliitik jagab, et emalt sai ta kaasa arusaama, et kõik on võimalik ja kõige alus on haridus. «Nägin kui uhke ta oli, kui lõpetasin ülikooli, esimesena meie suguvõsas.»