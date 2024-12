ELU25 Juku-Kalle Raid: Täna 183 aastat tagasi. Mis oli "Pühajärve sõda" ja kuhu kadus hea tsaar?

Aga meie oleme pohhuistide maa

Episoodil võikski peatuda seetõttu, et Venemaa toimib täpselt samasugusel viisil: tsaar on hea ja kui midagi nässu läheb, tuleb süüdistada kohalikke tšinovnikuid.

Vene kirjanik Viktor Jerofejev kirjeldas Venemaa riigialama arusaama riigist ja tsaarist mõne päeva taguses Postimehes ülitäpselt: "Aga meie oleme pohhuistide maa. Me oleme alati poolt, kuigi tegelikult on meil ükskõik või me oleme isegi vastu, aga meie oleme ikkagi poolt. Nii on Venemaal lihtsam elada. Sellepärast on meil Putin – tsaar juba 25 aastat. Kas ta võib varsti purustada Venemaa kõrgeimal ametikohal olemise rekordi? Ma ei tea. Ivan Julm valitses 50 aastat ja 105 päeva. Jumal hoidku meid selliste korduste eest."