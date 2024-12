VIDEOINTERVJUU Grete Paia loodab, et uuel aastal hakkab elu Eestis ülesmäge minema: natuke kurb on vaadata, kuidas nii tuksi on järjest asjad keeratud...

Jõuludele eelnevalt on neil väga palju esinemisi. «Detsember on päris intensiivne olnud. Iga nädalvahetus on nii olnud, et iga päev on kaks esinemist ja need pole ühes linnas. Harva juhtub, et on, ja see on õnnistus. Eile ka oli esinemine Tartus ja siis tuli kähku Tallinnasse jõuda. Aga oleme väga tänulikud selle eest, et on nii palju tööd ja kuulajaid,» sõnas Grete. «Aga puhkehetki tuleb võtta ja seega otsustasime, et aastavahetuse võtame vabaks.» Ehkki mõtteid mõlgutatakse ka peost, siis võib-olla ollakse aastavahetusel lihtsalt kodus. «Ma ei imesta, kui see lõppeb sellega, et me kell kümme kodus juba magame!»