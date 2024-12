FOTO Jaak Johansoni sünniaastapäeva puhul toodi tema hauale midagi pilkupüüdvat

Täna, 15. detsembril möödub Johansoni sünnist 65. aastat. Tema lähedased ja sõbrad on sel puhul toonud Metsakalmistule tema hauale rohkelt küünlaid. Lisaks küünaldele on toodud ka midagi erilist – Iiri viski «West Cork».

Tootsen meenutab, et Jaak Johanson oli väga eriline inimene. «Nii nagu muusikas on absoluutne kuulmine, siis võiks ju kellelgi olla ka absoluutne tõetunne. Ilmselt sellist inimest ei ole olemas, aga minu jaoks oli Jaak see oluline kompass või suunanäitaja. Selline kummaline haldjas või saadik kusagilt teisest maailmast,» sõnab ta.

«Ikka mõtlen mõnel argihetkel, et kuidas Jaak oleks ühte või teise praeguse asja sündmusesse suhtunud. Inimene, kellelt tahaks ka praegu nõu küsida ka omaenda eluküsimuste puhul. Tuleb tunda rõõmu, et oleme saanud koos temaga ühel ajal elada ja juba ainuüksi see teadmine aitab, et alati on keegi, kes püüab näha ka suurt pilti. Otsisin täna välja ühe 2006. aastal tehtud vestluse-mõtiskluse, kus Jaak räägib sarjas «Inemise Sisu», hakkasin otsast kuulama, ravim hakkas kohe mõjuma,» ütleb Tootsen.