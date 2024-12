Urmas Vaino meenutab ohtlikku hetke diskorina: seal oli reaalselt öösel hetk, kus püstolitoru vaatas mulle otsa...

Mart Normet läks Kanal 2 saates «Öökülaline» sel laupäeval külla tuntud ajakirjanikule Urmas Vainole. «Perekoolis öeldi selgelt, et kõige suurem häda on see, et isad hakkavad ju minestama. Mäletan, kuidas sünnitusmajas otsisin, et kuhu ma peaksin langema, kuhu ma siin kukun,» meenutas Vaino saates oma esimese lapse sündi, mil ta ise oli vaid 18-aastane.