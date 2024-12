Sotsiaalmeedias levib julm video koolitüdruku peksmisest, politsei sõnul viitavad asjaolud sellele, et video pole Eestis filmitud

«Päris jube, need ringlevad Snapchatis ringi praegu. Lõpus kästi tal riided ära võtta... kas see tüdruk koju on jõudnud?» küsib Elu24-ga ühendust võtnud naine, kes võigast videot nägi.

Veidi alla kahe minuti kestvas videos pekstakse teismelist tüdrukut, kellel lõpuks on nägu verine ning kellel video lõpus kästakse riided ära võtta. Peksjad räägivad video kestel miskit, kuid nende hääl on tugevalt moonutatud, mistõttu ei ole nende jutust ega sellest, mis keeles nad räägivad, midagi aru saada.

Videole on lisatud aga eestikeelne pealkiri, kus kutsutakse üles vägivallale videos olnud noormeeste vastu. «Infi kellelgi, kes võiks need tagujad olla?» on lisatud Snapchatti postitatud video pealkirjas.

Video on jõudnud ka politseini. Politsei- ja piirivalveameti (PPA) pressiesindaja Kerly Virk ütleb, et praegu viitavad mitmed asjaolud sellele, et see võigas vägivallavideo ei ole ilmselt Eestis tehtud.

«Sellegipoolest, kui kellelgi on lisainfot, mis aitaks kindlaks teha, millal, kus ja kellega selline kuritegu toime pandi, palub politsei sellest kindlasti numbril 112 teada anda,» ütleb Virk.