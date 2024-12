ELU25 Juku-Kalle Raid: Tbilisi tänavad. Mis juhtub Gruusias, kas veri hakkab taas voolama?

Kui Gruusia parlamendivalimistel võitis üsna venesuunaline partei Gruusia Unistus, algasid kohe ka meeleavaldused. Isegi Gruusia lääne partnerid, rääkimata kohalikest, on olnud sunnitud möönma, et neil valimistel esines sadu tõsiseid rikkumisi ning neid on küllaltki keeruline legitiimseks pidada.

Vägivald algas kiiresti

Protestidele järgnes üsna kiiresti võimudepoolne brutaalne vägivald, aga eks igaüks, kes oskab internetti kasutada, on neid õõvastavaid kaadreid näinud, kuidas Tbilisis halastamatult tänavale kogunenud inimesi pekstakse. Lisaks politseile käivad kodanikke tümitamas erariides spetsiaalse väljaõppe saanud jõhkardid. Segi on taotud nii opositsionääride kui ajakirjanike nägusid ning uppi pööratud – "korralise läbiotsimise käigus" – nende kontoreid.

Opositsiooni meeleavaldused Tbilisis ei vaibu. Foto: GIORGI ARJEVANIDZE/AFP

See on üsna jahmatav suund, kui meenutada, et just Gruusia oli jupp aastaid märksa läänelikum ning kiiremalt arenev võrreldes kõigi nendega, kes on avaldanud soovi Euroopa Liidu ja NATO-ga ühineda. Gruusial läks kordades paremini kui Armeenial, Ukrainal või Moldoval.

Kas kogemata või meelega?

24. novembril teatas Gruusia peaminister Irakli Kobahhidze, et peatab liitumisläbirääkimised Euroopa Liiduga kuni 2028. aastani. Ääremärkusena võib lisada, et tegelikult oli see ärplemine. Juba juunikuus ütles Euroliidu Ülemnõukogu, et Gruusiaga on laienemisprotsess peatatud, kuna arengud Gruusias viitasid väga konkreetselt tõusvale totalirismile.

Praegune president Zurabišvili peab hääletust ebaseaduslikuks ning keeldub ametist lahkumast. ​