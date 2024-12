Kallis erakool, seljaoperatsioon ja elu Hawaiil: Kes on Manhattanil USA kindlustusjuhi maha lasknud 26-aastane Luigi Mangione?

26-aastane Luigi Mangione on pärit jõukast perekonnast, lõpetas kalli erakooli ja sai magistrikraadi ühest riigi tippülikoolist. Nüüd püüavad New Yorgi ja Pennsylvania korrakaitsjad välja selgitada, miks Mangione võis priviligeeritud teelt, kus talle kõik uksed lahti olid, kõrvale kalduda, et langetada vägivaldne ja radikaalne otsus tappa UnitedHealthcare'i tegevjuht Brian Thompson.