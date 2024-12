Ministrite 1489-eurone palgalisa on mõeldud eelkõige esinduskuludeks, aga aruannet nad esitama ei pea. «Kui kellelgi on aega sellega tegeleda samal ajal, kui majanduskasvuga ja julgeolekuga, peaks tegelema, siis ma arvan, et ta on küll elu kergelt võtnud,» sõnas peaminister Kristen Michal, kommenteerides seda, kas ministrid peaksid esindama aruanded esinduskulude kohta.