VIDEOINTERVJUU Mart Normet aastavahetuse plaanist: lähen pulma, kus mees on pärit Iirimaalt ja naine Puerto Ricost

Eesti suurim ettevõtete jõulupidu Jõulugala toob Tallinnasse Unibet Arenale tuhandeid inimesi. Mis tunne on nii suurt galat juhtida? Mart Normet sõnab seepeale, et sõltub, kas küsida see küsimus Mardi ja Grete või Barbie ja Keni käest. «Kui me oleme Barbie ja Ken, siis on meil hoopis teised tunded. Et kõik on fantastiline ja imeline,» ütleb ta. Grete Kuld aga vaidleb vastu. «Mina arvan, et Barbiel ja Kenil ei olegi ju tundeid, sest me oleme plastikust. Ma arvan, et see on meie esimene tüli nüüd,» tõdeb ta. Igatahes on mõlemad galat juhtides väga õnnelikud, sest Jõulugalale on kohale tulnud nii rohkelt toredaid inimesi.