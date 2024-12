JUHTUM NÕMMEL Tallinlane otsis ise üles temalt varastatud auto ja läks varga ukse taha: lõpuks sain võtme ka kätte

Tallinlane Andres Malm avastas kolmapäeva varahommikul, et tema auto on ärimaja juures asuvast parklast kadunud. «Juhtus see, mida 15 aasta jooksul pole kordagi juhtunud. Auto varastati,» ütleb autode rendiga tegelev mees, kes oli jätnud autovõtmed autosse käetoe alla, et klient saaks auto mugavalt kätte. «Sain auto tagasi ja võtme ka kätte, kui varga ukse taha läksin,» avaldab ta ning räägib toimunust lähemalt.