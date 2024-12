«PEOL VÕIB KÕIKE» Ott Kiivikas avaldab, mis vea inimesed tavaliselt uusaastalubaduste andmisel teevad

Kulturist Ott Kiivikas ütleb, et kui minnakse peole, siis pole vaja toidu osas end tagasi hoida. Ka Jõulugala rikkaliku menüü kohta ütleb ta, et proovis ise kõik toidud ära. «Ma arvan, et kui inimene tuleb pidusse, siis pidus võib ju inimene süüa kõike. Peole tulles ei pea kunagi mõtlema, mida ma nüüd võtan või ei võta,» sõnab Kiivikas. Ta lisab, et probleemseks muutub asi siis, kui pidu peetakse iga päev.