Saatest «Võsareporter» tuntuks saanud ärikaksik Teet pääseb vabadusse. Kohus usub, et mees on vajalikud järeldused teinud

Ärikaksikud Tiit ja Teet Märtman said tuntuks 2010. aastal saates «Võsareporter», kui ajakirjanik Peeter Võsa tegi saatelõigu ehitajatest, kes süüdistasid kaksikuid enda petmises ja palgata jätmises.

Harju maakohus otsustas 38-aastase Teet Märtmani enne tähtaega vanglast vabastada. Mehe vabastamise plaani toetab ka Tallinna vangla ning prokuratuur. Kohus usub, et Märtman on tänaseks mõistnud, et toimepandud kuriteole järgnevad tema igapäevast elu ja heaolu piiravad tagajärjed.