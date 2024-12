Sirelpuu rääkis, et juba kümnendat korda toimuvat jõulugaalat sai omal ajal korraldama hakatud just väikeettevõtetele, kus on kuus kuni 12 või 24 töötajat, mõeldes sellele, et ka neil oleks ka võimalus jõulupidu pidada. «See on päris kulukas muidu, aga siia tullakse juba üleslööduna ja siin on kõik olemas,» rääkis Sirelpuu, tuues välja nii hea toidu ja joogi kui ka tipptasemel meelelahutuse.