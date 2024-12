Kaks päeva pidu! Klubi Studio tähistab 13. sünnipäeva

Sel nädalavahetusel tähistab legendaarne ööklubi Studio 13. sünnipäeva ja seda suisa kahel päeval.

Reedel esineb üleval korrusel elektroonilise muusika trio CARTOON, keda toetavad kodumaised Sound in Noise ja Olivar, alumisel korrusel hullutavad tantsupõrandat Ruff ja Kalamees.

Laupäeval jätkub pidu kahel korrusel koos kümnete DJ-dega. Ülemisel korrusel astuvad üles house-muusika ning trummi ja bassi nimed nagu Slimfat, Samo, Lumi, PhilGood, Blackbullets, Foxy Mandy (LV), Löukii, Akita ja Alex Wave. Alumisel korrusel täidavad õhtu poppmuusika, RnB ja hiphopi rütmidega Studios läbi aegade esinenud artistid: Moistus, Kristel Aaslaid, Henny Smith, Alex, The Accountant, Gita Siimpoeg, Mirson, Nicky.3dm, PM2AM (LV).

«Studio 13. sünnipäeva nädalavahetuse avamine CARTOONiga on väga eriline – nad on olnud meie jaoks alati südamelähedased artistid,» räägib klubi programmijuht Philip Nikolajev, esinejanimega PhilGood. «Nii Joosep kui ka Hugo on läbi aastate siin majas korraldanud oma pidusid, Joosep sarja Elekter ja Hugo oma bändiga Wateva. Sellised suurte areenide artistid ei astu tihti väiksematele lavadele, mistõttu on nende intiimsem esinemine meie sünnipäeval tõeline maiuspala. Tuleb äge!» nendib ta.

Studio turundusjuht Karlote Lindvest lisab, et Studio sünnipäev on alati olnud midagi rohkemat kui lihtsalt pidu. «See on võimalus tähistada meie rolli Eesti klubikultuuri kujundamisel ja pakkuda oma külastajatele midagi tõeliselt erilist.»

Lindvest rääkis, et iga sündmus on klubi jaoks võimalus turundada kohalikke artiste, kes aitavad hoida ja luua Studio identiteeti. «Oleme tänulikud, et saame juba 13. aastat tuua publikuni rahvusvaheliselt tuntud nimed ja samal ajal toetada ka kodumaist muusikamaastikku.»