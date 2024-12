Pühapäeval algav täiskuu võib tuua kaasa kõiksugu väljaütlemisi, mille alged võivad peituda juunis. Loe lähemalt, mida veel on oodata ja kuidas see mõjub sinu tähemärgile.

Seekordne täiskuu võib viia mitmed suhtlussituatsioonid kulminatsiooni, mis tähendab, et üksteisele avaldatakse infot, mis seni jäänud väljendamata. Seetõttu võib öelda, et see on suu puhtaks rääkimise täiskuu. Võib tekkida ka suurem soov enda arvamust avaldada ning seda eriti olukordades, kus oodatakse mingisugustele üldtõdele või -õpetustele allumist.