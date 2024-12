ESMASPÄEVAL «KUUUURIJAS» «Abikaasa on aasta otsa käinud maha müüdud majas sulaseks»: õpetlik lugu kinnisvaratehingust ilma üleandmisaktita

Liilia ja tema abikaasa rajasid oma esimese kodu Rakvere külje alla uusarendusse, kus nad ka paar aastat elasid. Müügiplaan sündis soovist kolida välismaale ning ostjad tundusid ideaalsed. «Meil oli hea tunne, et müüsime maja perele, kes tundus meie endaga sarnane – väikeste lastega ja meeldiv,» meenutab Liilia. Paraku sai üleandmisakti vormistamata jätmine nende perele saatuslikuks veaks.

Esimesed probleemid tekkisid peagi pärast tehingut. «Juba siis, kui olime Eestist ära puhkamas, hakkasid esimesed pretensioonid tulema – koristustööd, torud, ventilatsioon,» kirjeldab Liilia. Kõige suurem tüli tõusis maja saunakerise ümber, mis oli enne müüki katki läinud ja asendatud uue, samaväärse mudeliga. Uued omanikud polnud sellega rahul, mistõttu ostis Liilia pere tagasi samasuguse uue kerise, lootes, et probleemid lõppevad. «Me arvasime, et lahendasime olukorra, aga nende nõudmised ei lõppenud.»

Rakvere külje all asuv maja. Foto: Ekraanitõmmis saatest.

Perele esitatud pretensioonide hulk kasvas pidevalt. «Iga päev nad leiavad midagi uut – käivad joonlauaga ja mõõdavad. Ventilatsiooni putukavõrk oli ummistunud, siis torud, ja nii edasi,» räägib Liilia, kes tunneb, et nende pere on sattunud vaimse terrori ohvriks. «Kui ma näen, et nad helistavad või saadavad sõnumi, hakkan üle kere värisema.»

Pärast pikka pinget ja lõputuna tunduvat konflikti pöördus Liilia juristi poole, sest olukord oli muutunud talumatuks. «Tunnen, et olen nurka surutud. See kõik on lihtsalt ebareaalne,» ütleb ta. Uued omanikud on neid korduvalt ähvardanud kohtusse ja kohalikku lehte minekuga ning isegi viidanud relvaloale. «Ühel hetkel oli tunne, et me ei saa sellest kunagi lahti,» tunnistab Liilia.

Saate «Kuuuurija» toimetus pakkus uuele omanikule võimalust vastulauseks, kuid keelduti kommentaaridest. See lugu on õpetlik meeldetuletus kõigile kinnisvaratehinguid planeerivatele inimestele: üleandmisakt on hädavajalik, et vältida hilisemaid arusaamatusi.

Kõigest lähemalt kuuleb esmaspäeval kell 20.30 Kanal 2 saates «Kuuuurija».