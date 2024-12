«Kas tõesti varastatakse juba hakkliha, et turvaelemendid peab lisama?» uurib hämmastuses kodanik, kes Tallinna Mustamäe keskuse Rimis üllatuse osaliseks sai. «Pigem ongi muret tekitav see, et näppu jäävad asjad ulatuvad läbi kõikide tootegruppide, kaasa arvatud täiesti igapäevaselt vajalikud tooted,» ütles Rimi Eesti formaadijuht Jelena Litvinovitš.