JÕULUKS ELEKTRITA? Kodu nimel ränka võitlust pidava Erko Elmiku peret ähvardab järgmine oht

«Asjad on selgunud selle Arnoldi (endine majaomanik – toim) tütre osas, kes jäi pärandist ilma. Isadus on kohtu kaudu tõestatud ja notar on alustanud pärandi tagasivõtmist. Ma väga loodan, et selle saab veel selle aastanumbri sees tehtud,» avaldas mees lootust, et siis ei ole tagaselja pärandvara oksjonil maja endale soetanud Martin Jakimainenil tema elamu üle enam õigust.