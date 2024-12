PROBLEEMNE BUSSISÕIT Tsirguliina invaliid: mind taheti jätta külmaga peatusesse ootama

Täna hommikul soovis Valgamaa mees Rainer minna kell 8 Tsirguliinast Valgasse väljuvale bussile, et linnast ära tuua jalaproteesid. Karguga liikuvat meest aga ei tahetud väidetavalt bussi peale lubada, kuid tänu sõbra abile sai siiski tänane bussisõit tehtud. «Aitasin täna hommikul ühe invaliidi bussi peale, sest bussijuht alguses ütles, et ta ei võta teda bussile. Hommikul aga rongi ei lähe sellisel kellaajal. Eelmine kord isegi mind ei võetud bussi suitsulõhna pärast,» rääkis toimetusega ühendust võtnud Arvo. Seekord õnnestus Arvo sõnul bussijuht ära rääkida, nii et ta oli nõus Raineri peale võtma, aga varem olevat juhtunud ka nii, et mõlemad mehed jäeti bussist maha. «Suvisel ajal Sangastes oli nii, et jäeti maha ja pidime kolm tundi uut bussi ootama,» sõnab ta.